Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании ОПС

Советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову (отцу сенатора Рауфа Арашукова) предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"Раулю Арашукову следствием предъявлено обвинение по статьям, по которым он ранее подозревался", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в конце февраля в рамках данного уголовного дела были арестованы еще два фигуранта — и. о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная и заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замир Борсов. В розыск по делу объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.