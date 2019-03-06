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Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании ОПС 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову (отцу сенатора Рауфа Арашукова) предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
"Раулю Арашукову следствием предъявлено обвинение по статьям, по которым он ранее подозревался", — сказал собеседник агентства.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело по фактам хищений природного газа ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. В числе фигурантов дела — отец сенатора и советник главы "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, работники подразделений ООО "Газпром межрегионгаз" и АО "Газпром газораспределение", Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев, Алан Кятов.
Кроме того, в конце февраля в рамках данного уголовного дела были арестованы еще два фигуранта — и. о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная и заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замир Борсов. В розыск по делу объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.
В рамках этого же уголовного дела ранее обвинение было предъявлено сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, который 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Рауф Арашуков обвиняется в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Следствие считает, что он организовал убийства в 2010 году в Черкесске заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, он арестован.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Светлана Петренко , Николай Романов , Рауль Арашуков , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Совет Федерации , СКР
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