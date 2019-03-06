В ООН оценили «черный» рынок человеческих органов

Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в 600 миллионов долларов в год, такие данные Управления ООН по наркотикам и преступности озвучены на открывшемся в Гватемале первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями, сообщает издание Prensa Latina.

Цель мероприятия — обмен опытом и информацией, а также выработка мер по борьбе с оборотом человеческих органов. Кроме Гватемалы в конгрессе участвуют Гондурас, Сальвадор, Доминикана, Мексика, Коста-Рика.

Как отмечает издание, по своему географическому и экономическому положению Гватемала является привлекательной для международных преступных сетей, которые занимаются торговлей людьми.

Согласно данным секретариата Гватемалы по проблемам сексуального насилия, эксплуатации и торговли людьми, в прошлом году власти страны получили 159 заявлений о преступлениях, связанных с эксплуатацией людьми, 274 жалобы на торговлю людьми, 10 тысяч 811 сообщений о сексуальном насилии.

Конгресс, начавший работу 5 марта, продлится два дня.