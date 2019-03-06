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В ООН оценили «черный» рынок человеческих органов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в 600 миллионов долларов в год, такие данные Управления ООН по наркотикам и преступности озвучены на открывшемся в Гватемале первом региональном конгрессе по проблемам торговли людьми, органами и тканями, сообщает издание Prensa Latina.
Цель мероприятия — обмен опытом и информацией, а также выработка мер по борьбе с оборотом человеческих органов. Кроме Гватемалы в конгрессе участвуют Гондурас, Сальвадор, Доминикана, Мексика, Коста-Рика.
Как отмечает издание, по своему географическому и экономическому положению Гватемала является привлекательной для международных преступных сетей, которые занимаются торговлей людьми.
Согласно данным секретариата Гватемалы по проблемам сексуального насилия, эксплуатации и торговли людьми, в прошлом году власти страны получили 159 заявлений о преступлениях, связанных с эксплуатацией людьми, 274 жалобы на торговлю людьми, 10 тысяч 811 сообщений о сексуальном насилии.
Конгресс, начавший работу 5 марта, продлится два дня.
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Криминал , ООН , Гватемала
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