За преступления против пенсионеров в возрасте за 70 лет предложено наказывать строже

Дмитрий Савельев ( Депутат Госдумы ЛДПР ) предлагает отнести к обстоятельствам, отягчающим наказание, совершение преступления в отношении гражданина, достигшего 70-летнего возраста. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 6 марта.

«В настоящее время многие преступные деяния совершаются в отношении престарелых граждан. Преступники умышленно выбирают в качестве жертв пенсионеров — представителей наиболее незащищенной и уязвимой социальной группы, делая расчет на слабость и доверчивость престарелых людей, а также на то, что потерпевшие в силу своего возраста не будут обращаться за помощью в правоохранительные органы», — отметил парламентарий.

По словам Дмитрия Савельева, в данном случае следует учитывать тяжесть общественно опасных последствий таких действий: потерпевшим причиняется серьезный материальный ущерб, так как эти люди часто относятся к категории малообеспеченных, и значительный моральный вред, поскольку пожилые особенно тяжело переживают случившееся.

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о повышенной общественной опасности как самого деяния, так и лица, его совершившего», — отметил он.

В Правительстве указанную инициативу не поддержали.

«В настоящее время совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица уже является обстоятельством, отягчающим наказание, — отметили в кабмине. — Указанный признак связывает повышенную общественную опасность деяния с особо уязвимым состоянием потерпевшего, с неспособностью в силу физического или психического состояния защитить себя и оказать активное противодействию преступному посягательству».

Предложенный законопроектом квалифицирующий признак «в отношении лица, достигшего семидесятилетнего возраста», указанными характеристиками не обладает и лишь констатирует факт достижения потерпевшим определённого возраста, отметили указали в кабмине.