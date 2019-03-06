Гульнару Каримову перевели в колонию, заявили в Генпрокуратуре Узбекистана

Ислама Каримова Дочь первого президента Узбекистана Гульнару перевели в колонию из-за нарушений условий отбывания наказания, сообщает в среду Генеральная прокуратура страны.

Во вторник дочь Гульнары Каримовой Иман сообщила, что ее мать "была похищена" сотрудниками Генпрокуратуры из квартиры в Ташкенте, где с конца июня 2018 года проживает после условно-досрочного освобождения. Ранее сообщалось, что Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов.

"В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадским районным судом по уголовным делам 5 марта 2019 года принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам 18 декабря 2017 года Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Первого июля 2018 года наказание было заменено на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман в Ташкенте. Приговор был изменен по соображениям гуманности и принимая во внимание взятые осужденной "обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", отметили в Генпрокуратуре.

На осужденную возложили обязанности соблюдать ряд общеустановленных законодательством ограничений, в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб, отметили в ведомстве.

"Однако осужденная Гульнара Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом ограничения, не выполняя тем самым обязанности", — говорится в сообщении.

В феврале сын Каримовой Ислам написал в Instagram, что следственные органы оказывают давление на его мать, отбывающую наказание. По его словам, ей также отказывают в своевременной медицинской помощи. Представители Генпрокуратуры тогда также опровергли это сообщение, заявив, что Каримовой всегда был представлен свободный доступ врачей, включая тех, "кого она просила".

Ранее Генпрокуратура сообщала, что общая сумма ущерба по двум уголовным делам Каримовой составила почти 2 миллиарда долларов. Узбекистан инициировал арест активов в 12 странах на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.

Каримова находится в списке людей, против которых США ввели санкции на основании "закона Магнитского".