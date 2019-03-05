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Насиловавших школьницу четыре месяца мужчин отправили в СИЗО 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве суд арестовал двух мужчин, насиловавших несовершеннолетнюю 2005 года рождения на протяжении четырех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК во вторник, 5 марта.
Им предъявлены обвинения по статье 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц»).
По данным следствия, приятели с 28 октября по 01 марта 2019 года в квартире, расположенной на улице Коминтерна, неоднократно совершали с 13-летней школьницей насильственные половые акты. При этом оба фигуранта достоверно знали о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, отметили в СК.
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