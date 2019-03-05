Насиловавших школьницу четыре месяца мужчин отправили в СИЗО

Москве суд арестовал двух мужчин, насиловавших несовершеннолетнюю 2005 года рождения на протяжении четырех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК во вторник, 5 марта.

Им предъявлены обвинения по статье 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц»).

По данным следствия, приятели с 28 октября по 01 марта 2019 года в квартире, расположенной на улице Коминтерна, неоднократно совершали с 13-летней школьницей насильственные половые акты. При этом оба фигуранта достоверно знали о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, отметили в СК.