По делу об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича будут допрошены ряд российских знаменитостей, сообщает телеграм-канал «База».
Калманович владел московским Дорогомиловским рынком и женским баскетбольным клубом «Спартак». В 2009 году предприниматель был застрелен киллером в центре столицы. Расследование дела, возбужденного по данному факту, было приостановлено в 2011-м, а в феврале 2019-го — возобновлено.
Среди прочего Калманович зарабатывал на организации гастролей знаменитостей. По этой причине следствие намерено допросить некоторых из них.
По информации «Базы», певицу Земфиру уже допросили, а вскоре тому же процессуальному действию будут подвергнуты актер Геннадий Хазанов, режиссер Федор Бондарчук, певцы Александр Буйнов и Владислав Сташевский, телеведущие Андрей Малахов и Александр Масляков, бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова, пытавшаяся стать президентом России журналистка Ксения Собчак «и многие другие».