Маслякова и Собчак вызовут на допрос по делу Калмановича

По делу об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича будут допрошены ряд российских знаменитостей, сообщает телеграм-канал «База».

Калманович владел московским Дорогомиловским рынком и женским баскетбольным клубом «Спартак» . В 2009 году предприниматель был застрелен киллером в центре столицы. Расследование дела, возбужденного по данному факту, было приостановлено в 2011-м, а в феврале 2019-го — возобновлено.

Среди прочего Калманович зарабатывал на организации гастролей знаменитостей. По этой причине следствие намерено допросить некоторых из них.