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СК потребовал арестовать подрядчика «Самара Арены» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подмосковный предприниматель Сергей Уласевич был задержан по обвинению в махинациях при строительстве «Самара Арены» к ЧМ-2018, следствие требует заключить его под стражу, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.
В махинациях гендиректора компании «Стальмонтаж Электросталь» Уласевича обвинил субподрядчик «Татдорстрой», почти полтора года назад он обратился в полицию с требованием возбудить в отношении него уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Генподрядчик строительства ПСО «Казань» Р-Спорт сообщил, что компания Уласевича намеренно «инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе „Самара Арена“, уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками».
В том же заявлении отмечалось, что компания получила от «Татдорстроя» более 2,6 млрд рублей и отчиталась актами о выполненных работах всего лишь за 87,8 млн рублей. Генподрядчик также обвинил Уласевича в срыве сроков монтажа металлоконструкций.
«В суд поступили материалы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора «Стальмонтаж-Электросталь» Уласевича Сергея Львовича. Ходатайство будет рассмотрено во вторник, заседание назначено на 15.00», — сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда столицы Мария Боровикова.
Она добавила, что Уласевича обвиняют в сокрытии денег или имущества организации в особо крупном размере и полной невыплате заработной платы работникам более чем за два месяца.
В 2011 году Уласевича наградил глава подмосковного города Электросталь знаком отличия «за долголетний и безупречный труд в строительном комплексе города и Московской области и в связи с 60-летием». В 2008 году бизнесмена наградили знаком губернатора Московской области «Благодарю» от Бориса Громова за активное участие в строительстве спортивно-оздоровительного комплекса «Борисоглебский» в городе Раменское.
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Криминал , Происшествия , Борис Громов , РИА Новости
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