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В Сочи мужчина украл из автомобиля 600 килограммов гранатов 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, укравший 600 килограммов гранатов на 77 тысяч рублей в Сочи, может получить срок до пяти лет, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что житель Сочи обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, ночью из его автомобиля, припаркованного на стоянке, пропали 114 ящиков с фруктами.
"Более 600 килограммов гранатов предназначались для реализации. Сумма ущерба составила около 77 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Изучив видео с камер наблюдения, полицейские задержали 26-летнего ранее судимого жителя сопредельной республики, который перегрузил ящики с фруктами в свой автомобиль, после чего скрылся. Мужчина пояснил, что фрукты он продал, а деньги потратил на личные нужды.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания", — говорится в сообщении.
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Криминал , Происшествия , МВД , Краснодарский Край , Сочи
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