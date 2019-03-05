В Сочи мужчина украл из автомобиля 600 килограммов гранатов

Отмечается, что житель Сочи обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, ночью из его автомобиля, припаркованного на стоянке, пропали 114 ящиков с фруктами.

"Более 600 килограммов гранатов предназначались для реализации. Сумма ущерба составила около 77 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Изучив видео с камер наблюдения, полицейские задержали 26-летнего ранее судимого жителя сопредельной республики, который перегрузил ящики с фруктами в свой автомобиль, после чего скрылся. Мужчина пояснил, что фрукты он продал, а деньги потратил на личные нужды.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания", — говорится в сообщении.