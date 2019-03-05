Полковника из МВД заподозрили в избиении девушки-следователя

Возбуждено уголовное дело в отношении замначальника следственного отдела ОМВД по Белорецкому району Башкирии , который, как считает следствие, избил свою подчиненную и угрожал ей убийством. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Полицейский подозревается в совершении преступлений по части 1 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ.

По данным следствия, 28 февраля в нерабочее время между 38-летним подозреваемым и 23-летней следователем того же отдела полиции произошел конфликт, в ходе которой полицейский нанес своей подчиненной телесные повреждения. Кроме того, он сдавливал руками шею потерпевшей и угрожал ей убийством.

3 марта сообщалось, что пострадавшая от рук полковника юстиции находится в больнице. У нее диагностировали множество травм, характерных для попытки изнасилования: ушибы головы, голени, плеч и тупая травма живота.