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Угрожавшую взорвать дома женщину задержали в Подмосковье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Полиция задержала женщину, подозреваемую в заведомо ложных телефонных угрозах, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Петрова сообщила, что «сотрудниками полиции муниципального управления МВД »Раменское» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержана 47-летняя уроженка Москвы, подозреваемая в заведомо ложных сообщениях», передает ТАСС.
Было установлено, что женщина «в течение 10 дней пять раз звонила в экстренную службу „112“ и сообщала о том, что якобы существует угроза трем многоквартирным домам в деревне Островцы (Раменского района)».
Информация была проверена, специалисты не обнаружили предметов, представляющих опасность.
Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать храм Илии Пророка Обыденного в центре Москвы.
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Криминал , Происшествия , Татьяна Петрова , МВД , ИТАР-ТАСС , Московская область , Раменское
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