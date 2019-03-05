ФСБ в Крыму задержала украинца за мошенничество

"Пресечена мошенническая деятельность 27-летнего гражданина Украины, обещавшего оформить российское гражданство за 10 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что мужчина, не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России , предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее 6 месяцев) оформить ему за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов российское гражданство.

"При получении денежных средств мужчина был задержан", — подчеркнули в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере. На данный момент гражданину Украины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.