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ФСБ в Крыму задержала украинца за мошенничество 

РИА Новости + ещё 4 39 минут назад
Фото: УФСБ России по Республике Крым и Севастополю
Гражданин Украины задержан в Крыму за мошенничество, связанное с оформлением документов на получение российского гражданства, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Пресечена мошенническая деятельность 27-летнего гражданина Украины, обещавшего оформить российское гражданство за 10 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что мужчина, не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России, предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее 6 месяцев) оформить ему за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов российское гражданство.
"При получении денежных средств мужчина был задержан", — подчеркнули в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере. На данный момент гражданину Украины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , МВД , Республика Крым
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