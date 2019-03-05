В Москве двойник похитил из банка 10 млн рублей

В управлении столичного МВД проинформировали о краже с банковского счета москвича 10 млн руб., которую совершил его двойник. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно имеющейся информации, заявление подал 28-летний молодой человек, который открыл два банковских вклада на €100 тыс. и около 3 млн руб.

"Начальник департамента безопасности пояснил, что 22 января в офис банка пришел мужчина, предъявил паспорт на имя потерпевшего и снял все деньги", — рассказал источник.

Уточняется, что забравший деньги был похож на владельца счетов. Ущерб оценивается примерно в 10 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Москве у студента украли часы и драгоценности на 1,8 млн рублей.