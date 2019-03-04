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В Москве у советника «Объединенной зерновой компании» угнали машину 

ТАСС 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Неизвестные угнали в Москве Porsche Cayenne, принадлежащий советнику генерального директора "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), стоимость похищенного составляет 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Преступление было совершено на улице Дмитрия Ульянова. С охраняемой стоянки угнали Porsche Cayenne, принадлежащий советнику генерального директора ОЗК. Сумма ущерба составила 4 млн рублей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").
Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" — крупнейшая компания, экспортирующая российское зерно на мировой рынок и осуществляющая торгово-закупочную деятельность на внутреннем зерновом рынке.
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