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Две россиянки с ножами перерезали горло трем гражданам Йемена 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Две женщины на юго-востоке Москвы перерезали горло трем иностранцам. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 28 февраля. В ходе драки девушки 1994 и 1998 годов рождения нанесли ножевые ранения в область шеи троим мужчинам, гражданам Йемена. Прибывшие на место ЧП полицейские сразу вызвали скорую помощь, пострадавших увезли в больницу.
Женщины были задержаны. Выяснилось, что они ранее были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью.
Проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
В конце октября 2017 года гражданин России и Израиля Борис Гриц пробрался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы», использовав против охраны перцовый баллончик, после чего отыскал журналистку Татьяну Фельгенгауэр и ударил ее ножом по горлу. Ведущая попала в НИИ Склифосовского в тяжелом состоянии. Через несколько недель Фельгенгауэр вернулась на работу. Преступника отправили на принудительное психиатрическое лечение.
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Комментарии26
Криминал , Татьяна Фельгенгауэр , Эхо Москвы , Йемен , Москва
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