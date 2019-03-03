Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Одессе напали на журналиста 

РИА Новости + ещё 3 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Нападение на журналиста местного телеканала "Думская ТВ" произошло в Одессе, полиция задержала напавшего и возбудила уголовное дело, сообщает одесский сайт "Думская" со ссылкой на полицию.
"Минувшей ночью на одесского телеведущего, журналиста "Думской ТВ " Александра Новицкого было совершено нападение", — информирует издание.
По его данным, Новицкий помогал супруге парковать машину во дворе дома на улице Левитана, в этот момент подошел незнакомец и полез в драку. Журналист применил средства самообороны — газовый баллончик и травматический пистолет. В итоге оба получили ранения.
Новицкого доставили в Еврейскую больницу, где он несколько часов находился в состоянии шока. Нападавший задержан и отправлен в областную больницу.
Главное управление полиции Одесской области проинформировало "Думскую" о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".
"Во время разгрузки машины к журналисту и его жене подошел неизвестный и стал угрожать. Журналист предупредил его, что применит травматический пистолет, но на нападавшего это не подействовало. В результате применения средств самообороны нападавший получил повреждения бедра. Оба были доставлены в больницу", — рассказали в полиции. Правоохранители отметили, что нападавший был сильно пьян и не может объяснить свои действия.
Последние новости
Украина пообещала РФ не повторять "Норд" — в обмен на право ловить рыбу Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина В воздушном бою Индии и Пакистана встретились Су-30 и F-16
Комментарии
Криминал , В мире , Происшествия , Украина , Александр Новицкий
Читайте также
Видео
«Я в отчаянии»: сын жертвы «Новичка» обратился к Путину
В мире
«Я — русский человек»
Общество Статьи
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Развода не будет? Избитая жена простила Башарова
Шоу-бизнес Статьи
«Евровидение-2019»: Киев может передумать
Шоу-бизнес Украина
Crew Dragon пристыковался к МКС
Наука и техника
Отец Децла жестко ответил вдове сына
Шоу-бизнес
Дымоход раздавил иномарку мужа российского судьи
Происшествия
Россия помешает США в Венесуэле
Политика Латинская Америка
Москва ответила на обвинения по Крымскому мосту
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение