В Одессе напали на журналиста

Нападение на журналиста местного телеканала "Думская ТВ" произошло в Одессе, полиция задержала напавшего и возбудила уголовное дело, сообщает одесский сайт "Думская" со ссылкой на полицию.

"Минувшей ночью на одесского телеведущего, журналиста "Думской ТВ " Александра Новицкого было совершено нападение", — информирует издание.

По его данным, Новицкий помогал супруге парковать машину во дворе дома на улице Левитана, в этот момент подошел незнакомец и полез в драку. Журналист применил средства самообороны — газовый баллончик и травматический пистолет. В итоге оба получили ранения.

Новицкого доставили в Еврейскую больницу, где он несколько часов находился в состоянии шока. Нападавший задержан и отправлен в областную больницу.

Главное управление полиции Одесской области проинформировало "Думскую" о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".