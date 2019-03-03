В Одессе напали на журналиста 

Нападение на журналиста местного телеканала "Думская ТВ" произошло в Одессе, полиция задержала напавшего и возбудила уголовное дело, сообщает одесский сайт "Думская" со ссылкой на полицию.
"Минувшей ночью на одесского телеведущего, журналиста "Думской ТВ " Александра Новицкого было совершено нападение", — информирует издание.
По его данным, Новицкий помогал супруге парковать машину во дворе дома на улице Левитана, в этот момент подошел незнакомец и полез в драку. Журналист применил средства самообороны — газовый баллончик и травматический пистолет. В итоге оба получили ранения.
Новицкого доставили в Еврейскую больницу, где он несколько часов находился в состоянии шока. Нападавший задержан и отправлен в областную больницу.
Главное управление полиции Одесской области проинформировало "Думскую" о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".
"Во время разгрузки машины к журналисту и его жене подошел неизвестный и стал угрожать. Журналист предупредил его, что применит травматический пистолет, но на нападавшего это не подействовало. В результате применения средств самообороны нападавший получил повреждения бедра. Оба были доставлены в больницу", — рассказали в полиции. Правоохранители отметили, что нападавший был сильно пьян и не может объяснить свои действия.