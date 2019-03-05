В Кузбассе завели дело в отношении пассажира самолета, заявившего о «бомбе»

В управлении пояснили, что в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту города Кемерово 3 марта поступило сообщение от диспетчера аэропорта о том, что пассажир самолета, вылетающего рейсом «Кемерово — Москва », заявил о якобы наличии взрывного устройства в его ручной клади. Транспортные полицейские и сотрудники УФСБ провели эвакуацию людей из самолета и аэропорта.

"В ходе проведения досмотра пассажира, его ручной клади, обследования территории аэропорта с применением служебно-розыскной собаки предметов и веществ, представляющих опасность, не обнаружено. По окончании проверочных мероприятий аэропорт продолжил работу в штатном режиме, самолет отправился по маршруту с незначительной задержкой", — говорится в сообщении.

Транспортные полицейские доставили в дежурную часть правонарушителя, 59-летнего жителя Москвы, который находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили результаты медосвидетельствования — в крови пассажира обнаружено содержание алкоголя средней степени опьянения (1,7 промилле).

"Свои действия он объяснил нежеланием убирать сумку из прохода салона воздушного судна. В отношении задержанного составлен протокол по статье 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РФ", — сообщили в полиции. Мировой суд Заводского судебного района Кемерово назначил ему трое суток административного ареста.

"Отделом дознания Кузбасского линейного управления МВД России в отношении жителя Москвы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.