В Италии поймали переодевавшегося в женщину главу мафии

Полиция итальянского Неаполя арестовала одного из опаснейших преступников, главу мафиозной организации Марко Ди Лауро (Marco Di Lauro). Об этом сообщает издание LA Repubblica

Преступник был пойман в ходе совместной спецоперации полиции и карабинеров в субботу, 2 марта. Глава полицейского управления Неаполя Антонио Де Йезу отметил, что Ди Лауро не имел при себе оружия и не оказывал сопротивления при задержании.

38-летний Ди Лауро — босс неаполитанской преступной структуры, аналогичной мафии — каморры. Министерство внутренних дел Италии внесло имя Марко Ди Лауро в список наиболее разыскиваемых преступников в 2005 году. Там он занимал вторую строчку после главаря «Коза Ностра» Маттео Мессины Денаро.

В 2015 году Апелляционный суд Неаполя приговорил его к пожизненному заключению за убийство итальянца Аттилио Романо, которого преступники убили по ошибке в 2005 году. Кроме того, его подозревают в наркотрафике, а также в связях с одной из могущественных группировок в мире — ндрангетой.

Отмечается, что Ди Лауро несколько лет назад сделал себе операцию по изменению внешности, а также неоднократно переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от правоохранительных органов

В декабре сообщалось об аресте 80-летнего ювелира Сеттимо Минео. По данным правоохранительных органов, именно его в мае нынешнего года избрали новым главой сицилийской мафиозной группировки «Коза Ностра».