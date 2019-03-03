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В Италии поймали переодевавшегося в женщину главу мафии 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Полиция итальянского Неаполя арестовала одного из опаснейших преступников, главу мафиозной организации Марко Ди Лауро (Marco Di Lauro). Об этом сообщает издание LA Repubblica
Преступник был пойман в ходе совместной спецоперации полиции и карабинеров в субботу, 2 марта. Глава полицейского управления Неаполя Антонио Де Йезу отметил, что Ди Лауро не имел при себе оружия и не оказывал сопротивления при задержании.
38-летний Ди Лауро — босс неаполитанской преступной структуры, аналогичной мафии — каморры. Министерство внутренних дел Италии внесло имя Марко Ди Лауро в список наиболее разыскиваемых преступников в 2005 году. Там он занимал вторую строчку после главаря «Коза Ностра» Маттео Мессины Денаро.
В 2015 году Апелляционный суд Неаполя приговорил его к пожизненному заключению за убийство итальянца Аттилио Романо, которого преступники убили по ошибке в 2005 году. Кроме того, его подозревают в наркотрафике, а также в связях с одной из могущественных группировок в мире — ндрангетой.
Отмечается, что Ди Лауро несколько лет назад сделал себе операцию по изменению внешности, а также неоднократно переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от правоохранительных органов.
В декабре сообщалось об аресте 80-летнего ювелира Сеттимо Минео. По данным правоохранительных органов, именно его в мае нынешнего года избрали новым главой сицилийской мафиозной группировки «Коза Ностра».
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Криминал , МВД , Италия , Неаполь
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