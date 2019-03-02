Отец убийцы жены и сына: погибшая виновата сама

Известный крымский писатель Александр Никитин заявил, что её сын, жестоко убивший свою жену и пятилетнего ребёнка в столичном районе Медведково, сделал это по вине своей супруги.

«Иуда — это тот, кто предаёт. Значит, что-то она сделала. Это как озвереть надо мужчине, и как он должен быть оскорблён, чтобы он так себя повёл», — заявил Никитин в беседе с телеканалом Москва 24.

По данным следствия, расправу над женой и ребёнком задержанный совершил 2 марта 2019 года в Москве. После содеянного он попытался свести счёты с жизнью, но не смог. Тела погибших были найдены в квартире, где на стенах было кровью написано:

«Маша — иуда» и «Я тебя породил, я тебя и убью».

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее News.ru писал, что москвич, предположительно убивший жену и ребёнка, покупал по 10−15 бутылок водки разных марок за один раз. Об этом рассказала продавщица супермаркета, который находится недалеко от дома мужчины.