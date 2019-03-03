Бывший советник главы ДНР опроверг сообщения о задержании экс-министра

Сообщения о задержании экс-министра финансов и сборов ДНР Александра Тимофеева не соответствуют действительности. Об этом заявил бывший советник главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков на своей странице в "ВКонтакте".

В качестве доказательства он опубликовал совместное фото с Тимофеевым.

"2 марта 2019. 19.00. Сидим с Ташкентом (Тимофеевым) в кафе, пьем: я кофе, он чай. Просматриваем разные ростовские и другие сайты, соцсети и… ржём. Ребята, не надоело?" — написал он.

Кроме того, в интервью изданию "Политнавигатор" он заявил, что постарается выяснить, откуда появились сообщения о задержании экс-министра финансов и сборов ДНР. При этом Казаков подчеркнул, что все обвинения в адрес бывших соратников главы республики Захарченко являются фейками.

"Я пока не понимаю, кто, зачем и почему именно сейчас запустил этот фейк. Но выясню. Пока же могу сказать только то, что все те обвинения, которые на Тимофеева, на меня и на других членов Команды Захарченко запустили после гибели Командира, все оказались фейками. Никаких подтверждений, никаких доказательств. Только голословные обвинения. Из этого я делаю вывод, что дело не в экономике и не в правовой сфере — это чистая политика. Дальше углубляться пока не стану, так как и я, и Ташкент, и наши товарищи остаёмся патриотами Донбасса и России, и не хотим нанести ущерб борьбе народа Донбасса за свободу и справедливость", — приводит издание слова Казакова.