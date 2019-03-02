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Мужчина пытался покончить с собой после убийства жены и сына в Южном Медведково 

Агентство «Москва» + ещё 10 2 марта 2019
Следователи возбудили уголовное дело после убийства женщины и ее сына главой семейства на северо-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, 2 марта 2019 г. в квартире жилого дома, расположенного по Ясному проезду в Москве, обнаружены тела женщины и ее сына с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран», — сказала Ю. Иванова.
Следствием установлено, что мужчина совершил убийство своей супруги и ребенка, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Врачи оказывают выжившему мужчине помощь.
«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий. Расследование продолжается», — резюмировала Ю. Иванова.
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Криминал , Происшествия , СКР , Москва
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