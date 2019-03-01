Арашуков считает, что его оговорили за 60 миллионов рублей

Арестованный сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заявляет, что его оговорили по делу об убийствах за 60 миллионов рублей, говорится в заявлении его адвокатов, переданном РИА Новости

"Сенатор Арашуков передал через своих адвокатов, которые посетили его сегодня в изоляторе, что он готовит обращение к президенту РФ, где приведет факты, из которых следует, кто именно и по какой причине организовал уголовное преследование Арашуковых, а также приведет доказательства того, что оба "киллера" по его делу дали на него показания более чем за 30 миллионов рублей каждый", — сообщили защитники.

По словам адвокатов, сенатор знает, по чьему заданию подкупали этих людей.

Утром 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации . Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

На данный момент арестованы девять фигурантов дела, под арест были взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Несколько человек находятся в розыске.