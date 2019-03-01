Освобождённый из СИЗО экс-сенатор Дерев дал показания на Арашуковых

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев , которому в марте 2018 года было предъявлено обвинение в мошенничестве, заявил, что дал показания на отца и сына Арашуковых по эпизодам об убийствах.

Как сообщало РИА Новости, 1 марта Мосгорсуд освободил бывшего сенатора из СИЗО после года, проведённого под арестом.

Отмечается, что защита упирала на то, что именно Арашуковы инициировали уголовное дело против Дерева.

«Да, конечно [давал показания по делу Арашуковых]… именно по убийствам», — сказал Дерев после освобождения.