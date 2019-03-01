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Освобождённый из СИЗО экс-сенатор Дерев дал показания на Арашуковых 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев, которому в марте 2018 года было предъявлено обвинение в мошенничестве, заявил, что дал показания на отца и сына Арашуковых по эпизодам об убийствах.
Как сообщало РИА Новости, 1 марта Мосгорсуд освободил бывшего сенатора из СИЗО после года, проведённого под арестом.
Отмечается, что защита упирала на то, что именно Арашуковы инициировали уголовное дело против Дерева.
«Да, конечно [давал показания по делу Арашуковых]… именно по убийствам», — сказал Дерев после освобождения.
Следствие просило Мосгорсуд оставить Дерева под стражей до 15 мая. Защита и прокуратура настаивали на изменении ему меры пресечения на домашний арест.
В марте 2018 года Следственный комитет России предъявил бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее он был арестован.
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Криминал , Происшествия , Вячеслав Дерев , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , Мосгорсуд , СКР , ФСИН
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