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Главаря банды лженаркополицейских Клеву посадили на 13 лет 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»
Главарь новосибирской банды Андрей Клевинский, известный в криминальных кругах, как Клева, приговорен к 13 годам тюрьмы за создание банды лженаркополицеских. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Клевинский возглавлял созданную им банду с июля по декабрь 2010 года. Ее члены, выдавая себя за наркополицейских, нападали на наркозависимых людей и вымогали у них ценности. Для этого они использовали огнестрельное оружие и спецсредства, в том числе наручники.
Со своей бандой Клевинский совершил четыре разбойных нападения, похищал паспорта и занимался незаконной перевозкой оружия. Кроме того, на его счету три эпизода вымогательства имущества.
В 2010 году членов банды прямо во время очередного нападения задержал спецназ, но ее главарю удалось сбежать, после чего он скрылся по поддельным документам в Кемеровской области. Там Клевинский организовал преступную группу, занимающуюся квартирными кражами, за что и был задержан.
По отпечаткам пальцев сотрудники правоохранительных органов установили личность Клевинского. В связи с этим в 2017 году он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы, а затем этапирован в Новосибирск для рассмотрения уголовного дела по совершенным там преступлениям.
Во время предварительного следствия мужчина отказывался давать показания по предъявленному ему обвинению, объясняя это тем, что является другим человеком и не обязан отвечать за чужие провинности. С учетом судебного решения, вынесенного в отношении Клевинского в 2017 году, он приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года.
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Криминал , Происшествия , МВД , ФСИН
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