«Воры в законе» попытаются сбежать от нового закона Путина

У криминальных авторитетов будет способ избежать наказания по новой статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии». Как сообщает «Ура.ру», они смогут покинуть Россию и управлять своими подчиненными дистанционно.

Ранее законопроект, вводящий в Уголовный кодекс специальную статью для криминальных авторитетов, внес в Госдуму президент России Владимир Путин . Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении.

По данным «Росбалта», уже сейчас более половины «воров в законе» занимаются преступной деятельностью в России, находясь при этом в Турции, Италии и других странах. Управлять криминальным миром удаленно им позволяют современные средства связи.

Однако российские силовики будут готовы к такому развитию событий, отмечает «Ура.ру». Они установят наблюдение и будут прослушивать телефоны подозреваемых, а затем начнут фиксировать факты преступлений. Для возбуждения дела будет достаточно факта, что «вор в законе» отдавал команды своим подчиненным.

Новая статья УК «занятие высшего положения в преступной иерархии» предусматривает наказание в виде 8-15 лет тюрьмы. Сейчас лидеров криминального мира упоминают в части 4 статьи 210 УК РФ, где идет речь о лицах, занимающих высшее положение в преступной иерархии. За создание преступного сообщества, тяжкие и особо тяжкие преступления, раздел сфер влияния, преступных доходов и так далее криминальным авторитетам грозит 15-20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Путин пояснил, что статья 210 не предусматривает наказания за сам факт лидерства в криминальном мире, поэтому преступление нужно вывести в отдельный состав. Наказание по другим частям статьи он предложил ужесточить.