Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В селе Еланда брат убил брата из-за дров 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летнего Эдуарда Маркитанова, который обвиняется в убийстве своего 47-летнего брата. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
По данным следствия, в селе Еланда Чемальского района братья распивали спиртные напитки и топили баню.
"Между ними возникла ссора из-за того, что, по мнению младшего брата, старший не экономит дрова и положил слишком много дров при растопке печи в бане. Обозлившись на родственника, мужчина взял нож и нанес не менее 4 ударов в область грудной клетки потерпевшего", — говорится в сообщении.
Потерпевший скончался от обильной кровопотери на месте преступления.
Дело заведено по ч.1 ст.105 УК России (убийство).
Газета.Ru: последние новости
Адвокаты Афин требуют отставки прокурора из-за нарушений по делу Винника Трое граждан Йемена получили ранения ножом в драке в Москве Арестованного Арашукова перевели в камеру с горячей водой и новым соседом
Криминал , Происшествия , СКР
Читайте также
Видео
Племянника Киселева посадили
Общество В мире
Российские ракеты долетят до США за 15 минут
Оружие Армия
Россиян ждут длинные выходные
Общество Социология
Умер Андре Превин
Шоу-бизнес
Андреева распугала медведей в Сибири
Шоу-бизнес
Комик облизнул журналиста во время репортажа
Шоу-бизнес Общество
Сколько «загребает» Друзь
Шоу-бизнес
Появились подробности ЧП в метро Москвы
Происшествия
Пока вы спали: «Не все рублю Масленица»
Общество
Российский коммунальщик побил лопатой журналиста
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение