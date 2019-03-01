В селе Еланда брат убил брата из-за дров

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летнего Эдуарда Маркитанова, который обвиняется в убийстве своего 47-летнего брата. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в селе Еланда Чемальского района братья распивали спиртные напитки и топили баню.

"Между ними возникла ссора из-за того, что, по мнению младшего брата, старший не экономит дрова и положил слишком много дров при растопке печи в бане. Обозлившись на родственника, мужчина взял нож и нанес не менее 4 ударов в область грудной клетки потерпевшего", — говорится в сообщении.

Потерпевший скончался от обильной кровопотери на месте преступления.

Дело заведено по ч.1 ст.105 УК России (убийство).