Летчику Ярошенко инкриминировали нападение в тюрьме

«Недавно я был вызван на допрос, где меня спрашивали, чем я занимался и с кем общался 7 февраля. Из допроса мне стало известно, что в этот день было совершено нападение и избиение с применением холодного оружия. Пока не ясно, кто подвергся атаке, — заключенный или охранник. Однако ходят слухи, что нападение было совершено на офицера тюрьмы», — рассказал Ярошенко.

При этом россиянин подчеркнул, что никаких агрессивных действий против кого-либо он не предпринимал и не понимает новых подозрений. По его словам, «это все напоминает ранее сфабрикованные правительством США дела» против него.

«Даже если предположим, что нападение действительно произошло, то почему меня вызвали на допрос спустя неделю после свершившегося? Возможно, им не удалось меня подставить, обвиняя меня в организации бунта, поэтому они запустили резервный вариант — нападение с оружием», — добавил Ярошенко.

Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. После этого россиянина депортировали в США, где 7 сентября 2011 года суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.