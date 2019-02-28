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Трое граждан Йемена получили ранения в Москве 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице двух девушек. Их подозревают в нанесении ножевых ранений гражданам Йемена, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.
Инцидент произошел утром в четверг, 28 февраля. В полицию поступило сообщение о конфликте в квартире на улице Гурьянова. Правоохранители обнаружили троих граждан Йемена с ножевыми ранениями в области шей. Иностранцам в срочном порядке вызвали скорую помощь. Один из пострадавших доставлен в Городскую клиническую больницу имени Демихова, еще один госпитализирован в институт имени Склифосовского.
Подозреваемые не скрылись с места происшествия. Задержаны 24-летняя уроженка Подмосковья и 21-летняя жительница столицы. Известно, что обе девушки имеют судимости. Причины конфликта не уточняются.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Йемен , Москва
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