Житель Улан-Удэ дважды ограбил одну и ту же женщину

Житель Улан-Удэ за минуту дважды ограбил одну и ту же женщину

Грабитель из Улан-Удэ вернулся к своей жертве, чтобы, помимо телефона, отобрать у нее и сумку, сообщили в республиканском управлении МВД . Злоумышленник попал в объектив камеры наблюдения.

Нападение было совершено около полуночи 16 февраля на Ключевской улице, когда 56-летняя женщина неспешно направлялась к подъезду, разговаривая по телефону. Злоумышленник выхватил смартфон из рук и с силой толкнул свою жертву, а сам бросился бежать. Беглого взгляда на добытый гаджет ему хватило для того, чтобы понять, что овчинка выделки не стоит, а потому он вернулся на место и отобрал у лежавшей на асфальте женщины еще и сумку.