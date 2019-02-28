Житель Улан-Удэ дважды ограбил одну и ту же женщину

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Житель Улан-Удэ за минуту дважды ограбил одну и ту же женщину 

Вести.Ru 2 часа назад
Грабитель из Улан-Удэ вернулся к своей жертве, чтобы, помимо телефона, отобрать у нее и сумку, сообщили в республиканском управлении МВД. Злоумышленник попал в объектив камеры наблюдения.
Нападение было совершено около полуночи 16 февраля на Ключевской улице, когда 56-летняя женщина неспешно направлялась к подъезду, разговаривая по телефону. Злоумышленник выхватил смартфон из рук и с силой толкнул свою жертву, а сам бросился бежать. Беглого взгляда на добытый гаджет ему хватило для того, чтобы понять, что овчинка выделки не стоит, а потому он вернулся на место и отобрал у лежавшей на асфальте женщины еще и сумку.
Спустя неделю подозреваемого задержали — им оказался 23-летний местный житель, ранее уже судимый за имущественные преступления. Часть денег он успел потратить, остальные вернули владелице. Суда молодой человек будет дожидаться в следственном изоляторе.
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Криминал , Видео , Происшествия , МВД , ФСИН , Улан-Удэ
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