Банда Кости Большого пойдет под суд за 21 убийство

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников банды Константина Пискарева по кличке Костя Большой, которые причастны к убийству мэра Сергиева Посада и другим особо тяжким преступлениям. Об этом в четверг, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В зависимости от роли каждого их обвиняют по частям 1 и 2 статьи 209 («Бандитизм»), пункту «а» части 3 статьи 126 («Похищение человека»), пунктам «а», «б», «в», «д» «ж», «з» и «к» части 2 статьи 105 («Убийство»), частям 1 и 3 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») и части 3 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По версии следствия, с 1996-го по 1999 год Пискарев создал банду для совершения убийств, первые из которых были совершены еще в конце 90-х годов. Начиная с этого времени и до 2016 года, когда участники банды были задержаны, они убили 21 человека в Москве, Подмосковье и других регионах России.

Самой известной из жертв бандитов стал мэр Сергиева Посада Евгений Душко, убитый утром 22 августа 2011 года лично Пискаревым. Как считают в СКР, в 2011-м между ними возник конфликт, связанный с профессиональной деятельностью Душко, в результате которой могли пострадать коммерческие интересы лидера банды.