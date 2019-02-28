Российского вора в законе задержали в Белоруссии

Гражданина РФ Бадри Аданая, известного в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский, задержали в Белоруссии . Вор в законе был объявлен в розыск правоохранителями Франции по линии Интерпола , сообщили в пресс-службе белорусского МВД.

«В национальном аэропорту Минск в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении лидеров организованных преступных групп задержан гражданин Российской Федерации Бадри Аданая», — уточнили в ведомстве. Задержание произвели сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Суд Франции заочно осудил Аданаю на 10 лет лишения свободы по обвинению в преступлениях, совершенных в составе организованной группы, и легализации преступных доходов.

Бадри Аданая, по информации МВД Белоруссии, основал в 1986 году в Новороссийске организованную группу, которая занималась экономическими преступлениями, вымогательством, мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков и оружия. Его короновали в этом же году.

Под контролем 58-летнего россиянина, добавили в белорусском МВД, происходили назначения на должности местных чиновников. Последние занимались координацией преступной деятельности воров на западе Франции.

Аданая, кроме прочего, держал воровской общак. Средства от совершения имущественных преступлений в него поступали со всей страны.

Вору в законе выбрана мера пресечения в виде ареста. Рассматривается вопрос об экстрадиции россиянина.

Преступную деятельность мужчина вел также на территории Украины, был неоднократно судим за преступления, совершенные против собственности, и незаконный оборот наркотиков.