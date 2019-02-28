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Российского вора в законе задержали в Белоруссии 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданина РФ Бадри Аданая, известного в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский, задержали в Белоруссии. Вор в законе был объявлен в розыск правоохранителями Франции по линии Интерпола, сообщили в пресс-службе белорусского МВД.
«В национальном аэропорту Минск в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении лидеров организованных преступных групп задержан гражданин Российской Федерации Бадри Аданая», — уточнили в ведомстве. Задержание произвели сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.
Суд Франции заочно осудил Аданаю на 10 лет лишения свободы по обвинению в преступлениях, совершенных в составе организованной группы, и легализации преступных доходов.
Бадри Аданая, по информации МВД Белоруссии, основал в 1986 году в Новороссийске организованную группу, которая занималась экономическими преступлениями, вымогательством, мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков и оружия. Его короновали в этом же году.
Под контролем 58-летнего россиянина, добавили в белорусском МВД, происходили назначения на должности местных чиновников. Последние занимались координацией преступной деятельности воров на западе Франции.
Аданая, кроме прочего, держал воровской общак. Средства от совершения имущественных преступлений в него поступали со всей страны.
Вору в законе выбрана мера пресечения в виде ареста. Рассматривается вопрос об экстрадиции россиянина.
Преступную деятельность мужчина вел также на территории Украины, был неоднократно судим за преступления, совершенные против собственности, и незаконный оборот наркотиков.
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Криминал , Происшествия , МВД , Интерпол , Минск , Франция
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