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На востоке Москвы мужчина напал на магазин и ранил продавца 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На востоке Москвы полиция задержала безработного, подозреваемого в вооруженным нападении на магазин. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД.
Гражданина 1967 г. рождения, 27 февраля вечером в помещении магазина на Щелковском шоссе, д. 54 трижды выстрелил из травматического пистолета в женщину-кассира и пытался похитить деньги.
Женщина получила рваную рану ладони и ссадину плеча. Врачи оказали ей помощь на месте.
В отношении ужчины возбудили уголовное дело о вооруженном разбое.
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Криминал , Происшествия , Москва
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