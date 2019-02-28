В центре Москвы из магазина украли часы за 1,5 млн рублей

«Во вторник неизвестный, находясь в помещении магазина в центре Москвы, расположенного в торговом центре, открыв незапертую створку витрины, украл наручные часы марки Breguet Horioger DE IA Marine 5847 из розового золота», — заявили в МВД.

Отмечается, что подозреваемого 1980 года рождения задержали в тот же день во время попытки продать часы. У подозреваемого изъяли похищенные часы.

В связи с произошедшим возбуждено уголовно дело по ч.4 ст.158 УК России («Кража»).

Ранее в Москве у студента украли личные вещи, в том числе золотые часы, стоимостью 1,8 млн рублей.