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В центре Москвы из магазина украли часы за 1,5 млн рублей 

RT на русском + ещё 3 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Из магазина в центре Москвы украли часы из розового золота стоимостью 1,5 млн рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по столице.
«Во вторник неизвестный, находясь в помещении магазина в центре Москвы, расположенного в торговом центре, открыв незапертую створку витрины, украл наручные часы марки Breguet Horioger DE IA Marine 5847 из розового золота», — заявили в МВД.
Отмечается, что подозреваемого 1980 года рождения задержали в тот же день во время попытки продать часы. У подозреваемого изъяли похищенные часы.
В связи с произошедшим возбуждено уголовно дело по ч.4 ст.158 УК России («Кража»).
Ранее в Москве у студента украли личные вещи, в том числе золотые часы, стоимостью 1,8 млн рублей.
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