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На Урале задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция задержала жителя города Березовский в Свердловской области, который устроил стрельбу в местных кафе, сообщил журналистам представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местный портал Е1 написал, что двое мужчин стреляли из автомата около трех кафе в Березовском, а также избили посетителей одного из заведений.
"Сотрудники полиции ОВД Березовского задержали местного жителя, который подозревается в беспорядочной стрельбе из предмета, внешне похожего на автомат Калашникова, в общественном месте ночью 24 февраля 2019 года. Им оказался ранее не судимый мужчина 1988 года рождения, который дал признательные показания", — говорится в сообщении.
По данным Горелых, пострадавших нет, так как "ствол был не боевой, а светозвуковой, стреляющий холостыми патронами".
Как пояснил задержанный, он был пьян и не отдавал отчет своим действиям. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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Криминал , Происшествия , Валерий Горелых , МВД , Свердловская Область
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