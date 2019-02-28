На Урале задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе

Ранее местный портал Е1 написал, что двое мужчин стреляли из автомата около трех кафе в Березовском, а также избили посетителей одного из заведений.

"Сотрудники полиции ОВД Березовского задержали местного жителя, который подозревается в беспорядочной стрельбе из предмета, внешне похожего на автомат Калашникова, в общественном месте ночью 24 февраля 2019 года. Им оказался ранее не судимый мужчина 1988 года рождения, который дал признательные показания", — говорится в сообщении.

По данным Горелых, пострадавших нет, так как "ствол был не боевой, а светозвуковой, стреляющий холостыми патронами".

Как пояснил задержанный, он был пьян и не отдавал отчет своим действиям. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.