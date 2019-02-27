Российского прокурора поймали на вымогательстве

По данным следствия, Даудов неоднократно требовал от главы района денежные вознаграждения в размере от пяти до 10 миллионов рублей за общее покровительство и хотел получить пять миллионов рублей от главы сельсовета «Маджалисский».

За эти деньги глава сельсовета должен был избежать уголовного преследования за якобы незаконное выделение земельных участков. Тем не менее, оба чиновника отказались давать прокурору взятки и заявили на него в ФСБ