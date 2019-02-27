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Российского прокурора поймали на вымогательстве 

Lenta.ru + ещё 1 19 минут назад
Фото: РИА Новости
В отношении прокурора Кайтагского района Дагестана Омара Даудова возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Об этом в среду, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
По данным следствия, Даудов неоднократно требовал от главы района денежные вознаграждения в размере от пяти до 10 миллионов рублей за общее покровительство и хотел получить пять миллионов рублей от главы сельсовета «Маджалисский».
За эти деньги глава сельсовета должен был избежать уголовного преследования за якобы незаконное выделение земельных участков. Тем не менее, оба чиновника отказались давать прокурору взятки и заявили на него в ФСБ.
27 октября 2018 года сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова. Его обвинили в получении взятки в 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.
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Комментарии1
Криминал , Происшествия , Олег Горбунов , ФСБ , СКР , Lenta.ru , Республика Дагестан
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