«Оскорбили»: в Москве покупатель открыл стрельбу по сотрудникам «Пятерочки»

Москве покупатель выстрелил в сотрудников магазина «Пятерочка».

По данным следствия, между посетителем и сотрудниками магазина возник конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз выстрелил в оппонентов. Трое пострадавших были госпитализированы. Вооруженного мужчину задержали.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Восточный задержан 25-летний ранее судимый приезжий, подозреваемый в хулиганстве, — сообщил начальник столичного главка полковник внутренней службы Юрий Титов.

Задержанный на допросе рассказал, что приехал в столицу около двух недель назад на заработки, однако устроиться на работу он не успел. По его словам, конфликт начался после того, как сотрудник магазина его оскорбил.

Меня оскорбили. После этого началась ругань, они позвали меня поговорить на улицу, я вышел. Мы вышли с парнем вдвоем и за ним вышла толпа. Я хотел уйти, один начал меня держать. Начали мне угрожать, я выстрелил, — заявил он.

На уточняющий вопрос следователя, мужчина ответил, что стрелял из травматического оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».