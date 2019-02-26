По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых

Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Аарушковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России

Как указывается, задержанные — руководители ставропольских предприятий, передаёт Интерфакс

Одним из них является бывший гендиректор ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замир Борисов, который в настоящее время занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь».

Ещё одним задержанным является и.о. директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная.