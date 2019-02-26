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По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Аарушковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Как указывается, задержанные — руководители ставропольских предприятий, передаёт Интерфакс.
Одним из них является бывший гендиректор ОАО «Ессентукская Теплосеть» Замир Борисов, который в настоящее время занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
Ещё одним задержанным является и.о. директора филиала ООО «Газпроммежрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Ирина Валешная.
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Криминал , Происшествия , СКР , Интерфакс
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