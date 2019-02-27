Пьяный домушник не смог выбраться из квартиры и позвал на помощь хозяйку

В Кирове местный житель после ограбления квартиры не смог покинуть жилье и позвал на помощь хозяйку. Как сообщается на сайте УМВД России по Кировской области, домушник задержан, ему предъявлено обвинение в краже с проникновением в жилище.

Мужчина уже однажды грабил свою знакомую, проникнув к ней в квартиру через чердак. Однако после вторая кража пошла не по плану. Забравшись снова в дом к знакомой, он выпил спиртное, которое находилось в квартире, однако из-за наступившего опьянения не смог покинуть жилье тем же путем. После нескольких попыток выйти он позвонил хозяйке квартиры и попросил выпустить его.

Женщина в это время находилась у знакомых, она сразу же вызвала полицию. Задержанный признался, что уже проникал в ее квартиру через чердак и украл два золотых кольца.