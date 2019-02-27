Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный домушник не смог выбраться из квартиры и позвал на помощь хозяйку 

Мир24 + ещё 2 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Кирове местный житель после ограбления квартиры не смог покинуть жилье и позвал на помощь хозяйку. Как сообщается на сайте УМВД России по Кировской области, домушник задержан, ему предъявлено обвинение в краже с проникновением в жилище.
Мужчина уже однажды грабил свою знакомую, проникнув к ней в квартиру через чердак. Однако после вторая кража пошла не по плану. Забравшись снова в дом к знакомой, он выпил спиртное, которое находилось в квартире, однако из-за наступившего опьянения не смог покинуть жилье тем же путем. После нескольких попыток выйти он позвонил хозяйке квартиры и попросил выпустить его.
Женщина в это время находилась у знакомых, она сразу же вызвала полицию. Задержанный признался, что уже проникал в ее квартиру через чердак и украл два золотых кольца.
Мир24: последние новости
По делу отца и сына Арашуковых задержали еще двух подозреваемых У третьекурсника в Москве украли золотые часы за миллион рублей Стала известна причина нападения на директора московской школы
Криминал
Читайте также
Видео
США пригрозили России
США В мире
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
Происшествия
Турция приняла решение по российским С-400
Оружие Армия
Новый президент Украины, потери Сбербанка и другие события дня
В мире
Забег переводчика Ким Чен Ына сделал из него звезду
В мире
Божена попытается родить от покойного Малашенко
Общество Статьи
И снова нет: украинская группа отказалась от «Евровидения»
В мире Украина
Националист Дацик сделал заявление после выхода из СИЗО
Происшествия
Иран бьёт по имиджу российской дипломатии
Ближний Восток В мире
Способ воровства газа Арашуковыми показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение