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Полицейский получил удар ножом в Москве 

News.ru + ещё 5 46 минут назад
Хулиганы напали на полицейского и ранили его ножом на северо-востоке Москвы. Сотрудник ОВД возвращался с работы домой и сделал замечание шумной компании.
В ответ на это несколько человек бросились избивать полицейского и нанесли ножевое ранение. Хулиганы убежали, сообщает агентство «Москва». Пострадавший доставлен в больницу. Преступники разыскиваются.
Ранее News.ru сообщал, что в Москве полицейские задержали учащегося 11-го класса, который на спор ударил офицера МВД на Манежной площади. Как сообщили в правоохранительных органах, юноша ударил командира одной из рот 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве в спину, после чего попытался скрыться.
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Криминал , Видео , МВД , АГН "Москва" , Москва
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