Полицейский получил удар ножом в Москве

Хулиганы напали на полицейского и ранили его ножом на северо-востоке Москвы . Сотрудник ОВД возвращался с работы домой и сделал замечание шумной компании.

В ответ на это несколько человек бросились избивать полицейского и нанесли ножевое ранение. Хулиганы убежали, сообщает агентство «Москва» . Пострадавший доставлен в больницу. Преступники разыскиваются.

Ранее News.ru сообщал, что в Москве полицейские задержали учащегося 11-го класса, который на спор ударил офицера МВД на Манежной площади. Как сообщили в правоохранительных органах, юноша ударил командира одной из рот 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве в спину, после чего попытался скрыться.