«Шашлык — это нарушение»: уволен тюремщик Цеповяза

Начальник ИК №3, где отбывал наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз , будет уволен сразу после выхода из отпуска. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Амурской области. Ранее в отношении сотрудников колонии было возбуждено уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий. Прокуратура выяснила, что заключенный Цеповяз находился на особых условиях в колонии: мог себе позволить деликатесы, а также отдых в отдельной «усадьбе» на территории тюремной пасеки.

Начальник исправительной колонии № 3 Александр Радьков будет уволен сразу после выхода из отпуска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по Амурской области. Когда он ушел в отпуск и когда из него выйдет, не уточняется.

В январе сообщалось, что прокуратура выявила ряд нарушений при проверке исправительной колонии строгого режима в селе Среднебелая в Амурской области , где в прошлом году разразился скандал о роскошной жизни осужденного члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза. В отношении сотрудников колонии было возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий») — в ноябре 2018 года и январе нынешнего года. В том числе проверялся и начальник исправительного учреждения.

При этом, по данным Mash, «привлечь Радькова к дисциплинарной ответственности не представляется возможным в связи с его увольнением из уголовно-исполнительной системы». Об этом говорится в документах о результате проверки ИК.

Там также отмечается, что начальник колонии увольняется по выслуге лет, дающей право на получение пенсии.

Исполняющим обязанности руководителя колонии назначен Алексей Заблуда, подполковник внутренней службы, заместитель начальника ИК-2 — мужской колонии строгого режима, расположенной в Возжаевке.

Об увольнении Радькова стало известно после визита члена комиссии Общественной палаты РФ Дмитрия Носова в ИК №3. Носов проверял, в каких условиях содержался Цеповяз, осужденный на 19 лет и 10 месяцев по делу о массовом убийстве в станице Кущевская.

Цеповяз, напомним, оказался в центре скандала в прошлом году, когда всплыли фотографии и видео «роскошной» жизни. На снимках он запечатлен в колонии за столом, полном деликатесов: икры и крабов. На двух роликах показана «усадьба» Цеповяза — пасека, где он числился сотрудником. На кадрах первого видео виден ухоженный двор с ульями и беседкой, который отгорожен от колонии забором. Во дворе — грядки, ульи и зона отдыха с беседкой, где заключенный ужинает, пьет чай и играет в нарды. В тех же «угодьях» находится жилой вагончик с оборудованной кухней и спальней. Интерьер вагончика подробно показан во втором видео.

В конце прошлого года также было опубликовано видео, на котором Цеповяз с другими, вероятно, заключенными сидит в просторной комнате с мягкой мебелью и работающим телевизором. Голос за кадром говорит, что в комнате «сделали ремонт, чтобы дышалось легче».

В ролике Цеповяз стоит возле розетки и держит в руках заряжающийся телефон. Оттуда он по просьбе оператора «машет ручкой». Некоторые СМИ заявили, что на видео представлена тюремная камера Цеповяза. Однако представитель ФСИН опровергли эту информацию: на записи запечатлена комната психологической разгрузки в колонии.

«Мы посмотрели те помещения, в которых содержался Цеповяз и на облегченном режиме, и затем на обычном режиме, — заявил член ОП РФ Носов, — Облегченный режим я бы не назвал таким уж облегченным. За последнее время я посетил много мест принудительного содержания с общественными проверками. Так вот смею вас заверить, что я встречал и гораздо лучшие условия. Вообще, это среднестатистическая простая колония, которая находится на определенном удалении от административного центра».

Общественник также осмотрел пасеку колонии, которая попала на видео: «Это 20–30 ульев в хозблоке, где также выращиваются помидоры, лук и огурцы. Площадь пасеки — одна-две сотки. Конечно, заготовка шашлыка — это нарушение. Как Цеповяз попал на условия облегченного режима, непонятно, с этим сейчас разбираются органы прокуратуры. Безусловно, были нарушения и поблажки. Эти вопросы решают прокуратура и следствие. Я думаю, виновные будут наказаны».

ФСИН ранее признала подлинность снимков и видео, добавив, что они были сделаны в 2015-2016 годах. Материалы проверок уже были переданы в следственные органы, подчеркнули в ведомстве.

Сам Цеповяз на два месяца переведен из амурской колонии в СИЗО Хабаровска. Именно там находятся следователи центрального аппарата СК, которые расследуют уголовное дело о «красивой жизни» Цеповяза и сотрудниках колонии, обеспечивавших ее. При необходимости срок пребывания члена «банды Цапков» в Хабаровске может быть продлен.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Уголовно-исполнительный кодекс РФ позволяет переводить осужденного из исправительной колонии в СИЗО по поручению следователя для проведения следственных действий как с подозреваемым или свидетелем. Источник не уточнил, в каком статусе проходит Цеповяз по делу о превышении полномочий сотрудниками колонии.