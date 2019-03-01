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В Приморье возбудили дело о халатности после самосуда над пятиклассником 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после инцидента в школе Большого Камня, где родители учеников, по предварительным данным, устроили над пятиклассником самосуд, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю.
"Возбуждено дело о халатности органов профилактики школы", — сказал собеседник.
Он отметил, что в рамках расследования дела пока никто не задержан.
Местное ИА «Дейта» ранее сообщило, что один из учеников школы издевался над детьми, и их родители утром 20 февраля отвели школьника в мужской туалет, где окунули головой в унитаз. В администрации края сообщили, что департамент образования и науки Приморья взял на контроль ситуацию, проводится проверка. В мэрии Большого Камня уточнили, что начальник управления образования города выехала в эту школу, на месте проясняет ситуацию.
В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что по факту причинения пятикласснику телесных повреждений проводится проверка. В УМВД отметили, что в полицию поступило сообщение о том, что один из родителей причинил вред здоровью школьника. Законные представители пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений их детям. Директора школы временно отстранили, также у класса сменили классного руководителя. Мальчик вместе с опекуном посещают психолога. Следователи возбудили дело по факту побоев, в рамках расследования был задержан один человек. Мера пресечения ему не избрана.
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Криминал , Образование , СКР , МВД , РИА Новости , РИА "Дейта" , Владивосток , Приморский Край
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