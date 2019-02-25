Серийного маньяка-насильника начали судить в Екатеринбурге

Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела об убийстве и изнасиловании девушек, заведенного в отношении 48-летнего местного жителя. По данным следствия, больше 20 лет мужчина заманивал своих жертв под автомобильные мосты, где грабил и насиловал их. При этом одна из девушек от полученных телесных повреждений впоследствии скончалась. Поймать свердловского маньяка удалось только спустя 26 лет после совершения первого преступления. Насильнику грозит пожизненное лишение свободы.

Свердловский областной суд начал рассматривать уголовное дело 48-летнего жителя Екатеринбурга, который обвиняется в изнасиловании и убийстве девушек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России , поступившем в «Газету.Ru» . Дело будет слушаться в закрытом режиме.

По данным ведомства, преступник действовал более 20 лет — с декабря 1992 года по август 2014 года. В большинстве случаев обвиняемый нападал на своих жертв недалеко от автомобильных мостов и транспортных развязок столицы Урала. С применением насилия он обворовывал женщин, а затем совершал в их отношении преступления сексуального характера. В ряде случаев житель Екатеринбурга также угрожал им убийством.

Первый эпизод, датированный декабрем 1992 года, произошел недалеко от Лесотехнического института. Тогда мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу.

Спустя два года он был осужден на 15 лет колонии по другому уголовному делу. В 2009 году злоумышленник вышел из тюрьмы и продолжил нападения. Так, 26 декабря того же года он изнасиловал местную жительницу, которая шла с работы в сторону станции железнодорожной станции, откуда она планировала отправиться домой в поселок Гагарский Белоярского района. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте, ее тело обнаружили в Октябрьском районе Екатеринбурга.

Последнее преступление маньяк совершил ночью 14 сентября 2014 года. Тогда обвиняемый попытался изнасиловать местную жительницу в кустах у дома, расположенного на улице Плавильщиков. В результате потерпевшей удалось отбиться от злоумышленника и убежать.

Всего от действий «подмостового» маньяка пострадали 12 девушек и молодых женщин.

«Расследование представляло особую сложность, обусловленную большим периодом времени, прошедшим с момента совершения преступлений в условиях неочевидности, значительным объемом следственных действий, направленных на установление преступника», — отметили в СК.

После сентябрьской попытки изнасилования маньяк «залег на дно». «У нас были разные версии — может, он умер или сел за какое-то другое преступление или попал в психиатрическую больницу», — рассказал сайту kp.ru глава отдела криминалистики областного управления СКР Никита Савинцев.

По его словам, проблема также заключалась в том, что все жертвы описывали насильника как молодого человека. Однако на самом деле он был старше, чем выглядел.

Еще в 1992 году криминалисты срезали ткань с одежды 15-летней школьницы, изнасилованной у Лесотехнического института. Однако так как в начале 90-х технологии в России не позволяли по ДНК вычислить преступника, клочок ткани долгие годы лежал в архиве в качестве вещдока.

«Когда эта технология появилась, мы просто начали методично возвращаться к нераскрытым преступлениям прошлых лет и обнаружили, что ДНК на клочке одежды девушки, изнасилованной в 1992 году, такая же, как и у насильника, который насиловал женщин под мостами с 2009 по 2014 год. Следователи выяснили, что первое изнасилование преступник совершил, когда ему было 22 года, а последнее, когда ему было уже 44. Когда они это установили, круг подозреваемых сузился», — пояснил Савинцев.

Всего следователи сверили пробы ДНК почти 5 тыс. мужчин, находящихся на свободе. Затем правоохранители решили проверить преступников, которые на тот момент уже были за решеткой. Так и удалось выявить 48-летнего «подмостового» маньяка, который с 1994 по 2009 год находился за решеткой.

В январе 2018 года мужчину задержали в городе Полевском Свердловской области. По данным областного управления МВД, на момент задержания подозреваемый не был трудоустроен, не имел постоянного места жительства и планировал уехать из России.

«МВД занималось поиском екатеринбургского маньяка долгие годы, только за последние восемь лет было опрошено порядка 17 тыс. человек», — заявили в ведомстве.

Спустя год после поимки злоумышленника следователи передали его уголовное дело в Свердловский областной суд.

Свердловскому маньяку инкриминируют совершение 32 преступлений по статьям УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем и изнасилованием», «Покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем и изнасилованием», «Разбой», «Грабеж, „Изнасилование несовершеннолетней“, „Изнасилование“ и „Насильственные действия сексуального характера“.

В совокупности ему грозит пожизненное лишение свободы.