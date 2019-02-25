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Работавшая в элитном коттедже няня сбежала после избиения двухлетнего малыша 

Рамблер + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Няня сбежала из подмосковного особняка, когда ее заподозрили в избиении ребенка. Об этом пишет «Комсомольская правда».
В начале февраля 47-летняя Елена Соловьева устроилась няней в семью директора сети магазинов «Мир Больших Людей» Ашота Мелконовича.
В ее обязанности входил присмотр за двухлетним внуком Мелконовича. Однако ребенок почти сразу начал жаловаться на новую няню и утверждал, что она делает ему бо-бо.
Родные не сразу восприняли слова мальчика всерьез: у женщины был серьезный послужной список, а дом полностью находился под видеонаблюдением.
Однако когда жалобы стали настойчиво повторяться, Мелконович решил просмотреть записи с камер.
Узнав о планах работодателя, Елена Соловьева отпросилась по делам и исчезла.
На записях Мелконович увидел, что няня действительно постоянно била ребенка. Мальчика отвезли в больницу, где врачи диагностировали многочисленные ушибы мягких тканей лица и левого предплечья. Врачи также заметили, что в скуловой области у двухлетнего ребенка опухло лицо.
Семья обратилась в полицию с заявлением.
Комментарии
Криминал , Происшествия , Елена Соловьева , Комсомольская правда
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