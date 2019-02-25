Работавшая в элитном коттедже няня сбежала после избиения двухлетнего малыша

Няня сбежала из подмосковного особняка, когда ее заподозрили в избиении ребенка. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

В начале февраля 47-летняя Елена Соловьева устроилась няней в семью директора сети магазинов «Мир Больших Людей» Ашота Мелконовича.

В ее обязанности входил присмотр за двухлетним внуком Мелконовича. Однако ребенок почти сразу начал жаловаться на новую няню и утверждал, что она делает ему бо-бо.

Родные не сразу восприняли слова мальчика всерьез: у женщины был серьезный послужной список, а дом полностью находился под видеонаблюдением.

Однако когда жалобы стали настойчиво повторяться, Мелконович решил просмотреть записи с камер.

Узнав о планах работодателя, Елена Соловьева отпросилась по делам и исчезла.

На записях Мелконович увидел, что няня действительно постоянно била ребенка. Мальчика отвезли в больницу, где врачи диагностировали многочисленные ушибы мягких тканей лица и левого предплечья. Врачи также заметили, что в скуловой области у двухлетнего ребенка опухло лицо.

Семья обратилась в полицию с заявлением.