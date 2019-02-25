«Насильник» дознавательницы выступил с обращением

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Один из обвиняемых по делу дознавательницы попросил помощи у СМИ 

Рамблер + ещё 1 46 минут назад
Дело об изнасиловании дознавательницы из Уфы «заказное однозначно», уверен проходящий по нему подозреваемым подполковник Эдуард Матвеев.
Сегодня бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии был доставлен в суд, где будет рассмотрено продление его заключения под стражу. Покидая автозак, остановившийся в метре от двери в здание суда, бывший полицейский дал короткое интервью телеграм-каналу «Мэш».
«Главное, ни в чем не виноват! Чтобы все знали об этом! А вас, СМИ, прошу помочь в этом. Дело заказное однозначно! А этим людям пусть будет стыдно!» — успел он заявить, прежде чем сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний втянул его в дверь.
В конце декабря о том же журналистам заявил бывший начальник отдела МВД по Кармаскалинскому району Башкирии Салават Галиев, подозреваемый в соучастии Матвееву.
Дознавательница из Уфы планирует вернуться на службу
«Меня оговаривают», — ответил он на вопрос, «как так получилось», перед началом рассмотрения продления своего ареста, после чего вновь заявил о своей невиновности, а также выразил надежду быть услышанным.
Комментарии22
Криминал , Видео , Эдуард Матвеев , МВД , ФСИН , Башкортостан , Уфа
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