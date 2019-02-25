Серийного маньяка-насильника начали судить в Екатеринбурге

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела маньяка-насильника. По версии следствия, он совершал преступления на протяжении более двадцати лет. От его действий пострадали двенадцать женщин. Одна из потерпевших скончалась, и еще одной удалось сбежать.

Маньяк ловил женщин в малолюдных местах. Большая часть нападений совершена в районе автомобильных мостов и транспортных развязок. Чтобы запугать и сломить сопротивление, он угрожал женщинам убийством, применял нож. В большинстве случаев он еще и грабил потерпевших, передаёт URA.ru.

«В закрытом режиме начался суд на мужчиной, обвиняемом в серии изнасилований. Преступления совершались на территории Екатеринбурга в период с 19 декабря 1992 года до 17 августа 2014 года», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

48-летнему екатеринбуржцу предъявлено обвинение в 32 преступлениях. Уголовное дело возбуждено по семи статьям, среди них «Убийство, сопряжённое с разбоем и с изнасилованием», «Насильственные действия сексуального характера», «Грабеж» и «Разбой».