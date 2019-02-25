Начальника колонии «цапка»-крабоеда отстранили

Начальник колонии в Амурской области , где содержался участник «банды цапков» Вячеслав Цеповяз Вячеслав Цеповяз, отстранен от должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты России Дмитрия Носова.

Носов ознакомился с результатами проверки исправительного учреждения, проведенной при участии прокуратуры

«Безусловно, были нарушения и поблажки. Думаю, виновные будут наказаны. Хочу отметить, что начальник колонии уже отстранен от своей должности», — сказал он.

При этом общественник отметил, что в той колонии облегченный режим оказался «не таким уж и облегченным», а пасека, на которой работал Цеповяз, не была отнесена к привилегированным местам в колонии.

В октябре 2018 года в СМИ появились фотографии, на которых «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлыки на пасеке. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.