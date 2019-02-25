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Начальника колонии «цапка»-крабоеда отстранили 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Начальник колонии в Амурской области, где содержался участник «банды цапков» Вячеслав Цеповяз Вячеслав Цеповяз, отстранен от должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты России Дмитрия Носова.
Носов ознакомился с результатами проверки исправительного учреждения, проведенной при участии прокуратуры.
«Безусловно, были нарушения и поблажки. Думаю, виновные будут наказаны. Хочу отметить, что начальник колонии уже отстранен от своей должности», — сказал он.
При этом общественник отметил, что в той колонии облегченный режим оказался «не таким уж и облегченным», а пасека, на которой работал Цеповяз, не была отнесена к привилегированным местам в колонии.
В октябре 2018 года в СМИ появились фотографии, на которых «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлыки на пасеке. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.
Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.
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Криминал , Происшествия , Вячеслав Цеповяз , Генпрокуратура РФ , МВД , Амурская Область
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