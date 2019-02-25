СК начал расследование покушения на убийство пермского депутата от КПРФ

По предварительной версии, вечером в воскресенье в городе Соликамске на улице 20 лет Победы неизвестный мужчина произвел два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего депутата Законодательного собрания Пермского края. На своей странице в Facebook первый секретарь краевого комитета КПРФ депутат Заксобрания Ксения Айтакова пояснила, что покушение было совершено на ее коллегу, члена партии Илью Кузьмина

По информации СК, в ходе нападения Кузьмину удалось уклониться от выстрелов, поэтому он не был ранен и остался жив.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", — говорится в сообщении.

В СК добавляют, что в настоящее время на месте преступления работают следователи следственного отдела и наиболее опытные следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления. «Проводится дополнительный осмотр места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, допрашиваются свидетели, потерпевший, назначены необходимые экспертизы. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление и всех обстоятельств произошедшего», — отмечают в ведомстве.

По данным Заксобрания Пермского края, Кузьмин является членом комитета по социальной политике и комиссии по вопросам противодействия коррупции. С 2009 года по настоящее время Кузьмин руководит девелоперской компанией «АБС» в Соликамске.