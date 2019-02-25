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Командира воинской части на Украине задержали за взятку в $10 тысяч 

RT на русском + ещё 1 40 минут назад
Фото: EPA
В Ровенской области Украине задержан полковник вооружённых сил, командира воинской части по подозрению в получении взятки в размере $10 тысяч. Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.
Отмечается, что следователи задокументировали, что подозреваемый, являясь командиром одной из воинских частей, требовал от предпринимателя указанную сумму за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования на территории части.
«Задержали правонарушителя во время получения второй части средств в сумме семь тысяч долларов США», — указано в сообщении.
В прокуратуре добавили, что расследование продолжается.
Ранее на Украине задержали полицейских, подозреваемых в продаже данных из баз МВД.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , МВД
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