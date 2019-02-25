Командира воинской части на Украине задержали за взятку в $10 тысяч

В Ровенской области Украине задержан полковник вооружённых сил, командира воинской части по подозрению в получении взятки в размере $10 тысяч. Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Отмечается, что следователи задокументировали, что подозреваемый, являясь командиром одной из воинских частей, требовал от предпринимателя указанную сумму за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования на территории части.

«Задержали правонарушителя во время получения второй части средств в сумме семь тысяч долларов США», — указано в сообщении.