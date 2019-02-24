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Мужчина разрядил обрез в полицейских под Астраханью 

News.ru + ещё 8 15 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.r
Неизвестный мужчина из ружья открыл стрельбу по сотрудникам полиции и был убит при задержании. Инцидент произошел в селе Бахтемир Астраханской области.
Как сообщает сайт СК РФ по региону, местные жители обратились в отдел полиции и пожаловались, что по селу разгуливает мужчина с ружьем. Прибывший на место наряд полиции обнаружил около остановки молодого человека с обрезом в руках, который открыл по правоохранителям беспорядочную стрельбу.
«В ходе переговоров о сдаче оружия неизвестный произвел несколько выстрелов в направлении полицейских, ответным огнем преступник был ликвидирован. В ходе задержания огнестрельные ранения получил оперативный сотрудник полиции, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — информирует пресс-служба управления СК по Астраханской области.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
В США мужчина погиб во время тестирования нового пуленепробиваемого жилета. Надев обмундирование, мужчина попросил своего товарища выстрелить. Пуля пробила броню и нанесла рану, ставшую смертельной, писал News.ru.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Астраханская Область , Астрахань
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