Мужчина разрядил обрез в полицейских под Астраханью

Неизвестный мужчина из ружья открыл стрельбу по сотрудникам полиции и был убит при задержании. Инцидент произошел в селе Бахтемир Астраханской области

Как сообщает сайт СК РФ по региону, местные жители обратились в отдел полиции и пожаловались, что по селу разгуливает мужчина с ружьем. Прибывший на место наряд полиции обнаружил около остановки молодого человека с обрезом в руках, который открыл по правоохранителям беспорядочную стрельбу.

«В ходе переговоров о сдаче оружия неизвестный произвел несколько выстрелов в направлении полицейских, ответным огнем преступник был ликвидирован. В ходе задержания огнестрельные ранения получил оперативный сотрудник полиции, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — информирует пресс-служба управления СК по Астраханской области.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов »).

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