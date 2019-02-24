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Московского студента обокрали на 2 млн рублей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 38 минут назад
Фото: РИА Новости
У студента третьего курса в центре Москвы украли золотые часы, ювелирные украшения и деньги, пострадавший оценил ущерб в 1,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.
В ведомстве сообщили РИА «Новости», что в полицию обратился студент 1998 года рождения. По его словам, в пятницу, 22 февраля, в доме по улице Большая Дмитровка у него украли золотые часы Portugieser Yacht Club Chronograph, ювелирные изделия, мобильный телефон и 500 долларов. Грабитель скрылся.
Потерпевший уточнил, что кража произошла в период с 03.00 до 07.30 мск.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ.
Похожий случай произошел в 2012 году, когда из квартиры студента-нефтяника на юго-западе Москвы воры похитили ценности и деньги почти на 1 млн рублей.
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Криминал , Происшествия , РИА Новости , Москва
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