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На юге Москвы произошла массовая драка со стрельбой 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидца сообщает о массовой драке со стрельбой у метро "Южная". По словам очевидца, в конфликте участвуют 30 человек.
Криминал , Происшествия , Москва
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